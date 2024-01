Crediti Fiscali, Federcontribuenti: a Bruxelles per parlare di Superbonus, l'esempio degli Stati Uniti

(Teleborsa) - ''Da Bruxelles arriva il punto di sintesi ma anche di partenza sulla futura gestione e studio delle norme relative ai crediti fiscali''. Con questa premessaesperto in rappresentanza diha presentato il convegno promosso da(CERSTE) in collaborazione con Federazione Nazionale delle Progettazioni Costruzioni e Infrastrutture C.N.L. un gruppo di esperti, proveniente dal mondo accademico, politico, imprenditoriale, bancario, della consulenza d'impresa e finanziaria che si è confrontato sul tema, proponendo spunti, riflessioni e suggerimenti sullo strumento. ''Il, lungi dall'essere visto solo come uno strumento teso a minare l'equilibrio contabile dello stato - ha spiegato Spernich - se gestito, processato, monitorato, e normato da una livello pan europeo può essere un volano per l'economia tutt'altro che trascurabile e anzi, rivelarsi uno strumento di sviluppo economico, sociale ed ambientale''. Gli interventi si sono focalizzati sul superbonus italiano evidenziandone ''è vero gli aspetti critici, ma anche quelli, tutt'altro che trascurabili, positivi e perciò meritevoli di attenzione e ripresa''.Non è mancato un confronto con l', che fa ampio utilizzo dello strumento del credito fiscale da decenni, e che ne ha fatto parte costitutiva importante dello ""( IRA). ''Il paragone è servito ad evidenziare - ha sottolineato il rappresentante di Federcontribuenti - quelle caratteristiche sia di snellezza normativa che di veloce e pronta operatività, nonché il quadro di attuazione, ancorché gestito a livello di singoli stati nordamericani e non a dimensione nazionale. Proprio il raffronto con questa normativa statunitense fa emergere prepotentemente il valore che analogo disposto potrebbe - si è evidenziato nell' incontro a Bruxelles - avere da un uso efficace ed efficiente dei crediti fiscali, se correttamente e chiaramente normato dal legislatore europeo''.''Semplicità, facilità di attuazione, leggi chiare sono condizioni essenziali per il mercato dei crediti e per il sistema Paese - ha commentato, Presidente di Federcontribuenti - e oggi al parlamento europeo abbiamo presentato la nostra visione di quello che ci aspetta in merito alle grandi sfide dell' economia, della transizione energetica e delle politiche fiscali''. La nostra presenza a Bruxelles, ha concluso il presidente di Federcontribuenti, è volta ''a sensibilizzare i legislatori europei in merito alla necessità e urgenza di far nascere unche per dimensioni ed importanza possa competere con quello degli Stati Uniti''.