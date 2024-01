Equita fra principali broker in Italia e prima fra operatori indipendenti

EQUITA

(Teleborsa) -si confermain tutti i segmenti di mercato. I dati annuali pubblicati da AMF Italia (ex ASSOSIM) confermano infatti l’ottimo posizionamento di leadership della sala operativa di EQUITA.Nel 2023 ilè stato tra i più attivi, registrando significative quote di mercato nell’intermediazione in conto terzidi strumenti finanziari. Con riferimento al segmento, EQUITA ha intermediato per conto dei clientiscambiati su, posizionandosi 1° broker indipendente e 4° nella classifica generale su tutti e due i mercati.Sul fronte, invece, il desk dedicato al fixed income ha intermediato per i propri clientidei controvalori su, iled il, posizionandosi come 1° broker indipendente (rispettivamente 4°, 6° e 7° nelle classifiche generali).Nel 2023,nell’intermediazione di, con una, in forte crescita rispetto al 9% del 2022. A tale successo si aggiunge la conferma di EQUITA come(5° nella classifica generale), con una, Co-Responsabili Global Markets, hanno dichiarato che "la conferma della leadership di EQUITA nell’intermediazione di strumenti finanziari è il giusto riconoscimento per tutti i professionisti della sala operativa del Gruppo che ogni giorno lavorano intensamente per offrire ai propri clienti una sempre maggiore diversificazione dell’offerta e un servizio di qualità, in costante miglioramento grazie ai continui investimenti in tecnologia".