Grifal, ricavi 2023 in crescita a 37,7 milioni

Grifal

(Teleborsa) -, al vertice di un gruppo italiano attivo nel mercato del packaging industriale dal 1969, ha chiuso l'esercizio 2023 cona quota 37,7 milioni di euro in crescita del 2% rispetto al 2022.Lo fa sapere la società precisando che si tratta di ricavinon ancora sottoposti a revisione legale e cheLa conferma della crescita dei ricavi nell’intero anno 2023 - si sottolinea nella nota - è in controtendenza rispetto all’andamento molto negativo del mercato degli imballaggi e del cartone ondulato tradizionale, che ha segnato circa un -12% rispetto al 2022, ed è indicativa dell’importanza costituita dalla capacità del gruppo Grifal di proporre al mondo del packaging soluzioni innovative e distintive attraverso l’uso di carta e cartone.Le vendite di cArtù, il rivoluzionario cartone ondulato in grado di sostituire le plastiche negli imballaggi hanno raggiunto il 34% dei ricavi del Gruppo.