HERA acquista il 70% della società TRS Ecology

Gruppo Hera

(Teleborsa) -cresce nel settore dei rifiuti industriali consocietà piacentina in cui è stato conferito il ramo d’azienda afferente alla piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti speciali situata a Caorso (PC) di TRS Ecologia. L'accordo vincolante è stato stipulato oggi dalla controllata Herambiente Servizi Industriali.Da questa operazione, Hera stima, a regime, undel Gruppo Hera per circadi euro, oltre al valore delle sinergie da integrazione previste. Grazie all'impianto di TRS Ecology, a regime,di rifiuti industriali.Il Gruppo Hera, in particolare nel trattamento dei rifiuti industriali. L'acquisizione di TRS Ecology, che conta oltre 70 lavoratori e circa 2.700 clienti, consentirà al Gruppo Hera di ampliare la propria presenza nel Nord-Ovest, realizzando importanti sinergie con i poli industriali della multiutility già da tempo operativi in provincia di Pisa, Ravenna e Vicenza., nella persona dell’amministratore unico, rimarrà bcon importantiruoli operativi."Questa nuova importante partnership ci consentirà di essere ancora più efficienti nella gestione dei nostri clienti industriali e di rafforzare la leadership nazionale nel settore, in termini di quantità di rifiuti gestiti e clienti serviti. La dotazione impiantistica di TRS Ecology va ad integrare la dotazione impiantistica del Gruppo Herambiente dedicata alla valorizzazione dei rifiuti industriali consentendoci un ampliamento del perimetro di azione e a regime di sviluppare importanti sinergie tecniche e commerciali con le altre soluzioni impiantistiche e società del Gruppo", ha commentato, Amministratore Delegato di Herambiente."Dopo quasi quarant’anni di storia, con quest’operazione, la nostra società avrà un’opportunità unica di crescita e l’occasione per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi per i suoi clienti, creando valore per tutti gli stakeholder", ha commentato, Amministratore di TRS.