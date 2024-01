IEG supera tutti i target di crescita. Varato nuovo Piano 2023-2028

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Milan, che gestisce fra l'altro le Fiere di Rimini e Vicenza, ha approvato il nuovo"Forti dei risultati conseguiti nel 2023 che hanno superato gli obiettivi previsti dal Piano 2022-2027, presentiamo oggi un Piano Strategico con obiettivi ancora più ambiziosi che prevede una crescita robusta in Italia e lo sviluppo internazionale, anche attraversoil consolidamento delle piattaforme esistenti", sottolinea, CEO di Italian Exhibition Group, aggiungendo "il nostro Piano si inserisce in uno scenario favorevole per il mercato fieristico che, dopo le incertezze legate alla pandemia, ha ripreso a crescere a tassi più sostenuti del passato grazie ad una rinnovata volontà di aggregazione e condivisione. In tale contesto riaffermiamo l’unicità del nostro modello di business quale #community catalyst & creator con l’obiettivo di posizionarci tra i top player internazionali nell’organizzazione di eventi, superando i 300 milioni di Euro di ricavi e con una continua e sostenibile generazione di valore".è stato aggiornato per tener conto degli importanti risultati raggiunti dal Gruppo IEG nel corso degli esercizi 2022 e 2023, in cui ha superato gli obiettivi definiti nel Piano Strategico 2022-2027. Il nuovo piano conferma la bontà dell’indirizzo strategico precedentemente definito,che hanno comeattraverso unnecessario per consolidare il ruolo di IEG nel panorama fieristico nazionale ed internazionale, ponendo le basi perIl Piano punta ad una crescita del fatturato del 9% (CAGR) e del Margine operativo lordo del 13%, nonché un rafforzamento della solidità patrimoniale con una progressiva riduzione dell’indebitamento e della leva finanziaria in arco piano.vedonoed un(Adjusted EBITDA Margin al 28%). Laa fine periodo dovrebbe essere di circadi euro. Il Pianoha un valore di circa, mentre i dividendi attesi nel periodo ammontano a 16-21 milioni.alla base dell’importante accelerazione di tutti gli indicatori economico-finanziari durante l’arco di Piano 2023-2028 si fonda sui seguenti pilastri:esistente, che passa attraverso gli investimenti nei quartieri fieristici di Rimini e Vicenza, per accogliere lo sviluppo dei principali eventi organizzati già a saturazione dello spazio espositivo (Ecomondo, VicenzaOro, Sigep) e lo spin off di eventi esistenti per lo sviluppo di nuovi prodotti;, non solo attraverso le piattaforme esistenti, ma anche sviluppando nuovi mercati e attraverso operazioni di M&A e partnership globali;attraverso il rafforzamento della profittabilità del Gruppo e l’integrazione di una strategia di sostenibilità nel piano industriale, acceleratore della crescita e strumento di creazione di valore per tutti gli stakeholder, in base ai dati di preconsuntivo, si è chiuso con il superamento degli obiettivi fissati dal precedente Piano:(+30% rispetto ai 162 milioni conseguiti nell’esercizio 2022 e +16%rispetto all’obiettivo di Piano 2022-2027) ed(più che raddoppiato rispetto ai 18 milioni del 2022 e in crescita del 29% rispetto ai target di piano) con un, ritornato aicon un anno di anticipo rispetto al piano precedente. Laè attesa a circain miglioramento di 23 milioni rispetto ai 94,8 milioni del 31 dicembre 2022.Lastimaed un(Adjusted EBITDA Margin: 24%) con Posizione Finanziaria Netta di 66-70 milioni.