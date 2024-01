Meloni contro Stellantis: più attenta a istanze francesi, produca di più in Italia

Stellantis

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, critica le scelte dinel giorno del 21esimo anniversario della morte di Gianni Agnelli. Meloni nel corso del question time alla Camera ha infatti rivendicato di aver avuto più volte "il coraggio di criticare alcune scelte fatte dalla proprietà e dal management del gruppo quando queste si sono rivelate distanti dagli interessi italiani". Il riferimento, ha spiegato, è allo "spostamento della sede fiscale e legale fuori dai confini nazionali, all'operazione di presuntatrae il gruppo franceseche celava l'acquisizione francese dello storico gruppo italiano, tanto che oggi nel cda di Stellantis siede un rappresentante del governo francese. Non è un caso se le scelte industriali del gruppo tengono in considerazione molto più le istanze francesi rispetto a quelle italiane".Per questo secondo Meloni Stellantis produce più inche in. "Siamo passati da oltre un milione di auto prodotte nel 2017 a meno di 700 mila nel 2022". Ma se si vuole vendere "un'auto sul mercato mondiale pubblicizzandola come un gioiello italiano, allora quell'auto deve essere prodotta in Italia", ha rimproverato. Per di più, ha aggiunto Meloni, laha prodotto la perdita di oltredal 2021 a oggi.Il governo, ha però proseguito Meloni, "vuole continuare a difendere l'interesse nazionale instaurando un rapporto equilibrato con Stellantis". La presidente del Consiglio ha fatto riferimento ai diversi incontri che ilha avuto con i vertici del gruppo "per difendere la produzione in Italia, i livelli occupazionali e tutto l'indotto dell'automotive". A questo scopo, ha spiegato, "è stato sottoscritto untra il Mimit e l'associazione della filiera dell'automotive, e si è istituito unper lo sviluppo del settore a cui partecipano tutti i soggetti istituzionali e produttivi che si relazionano con Stellantis". Inoltre, sono stati previsti "come l'ecobonus per sostenere la domanda e misure di sostegno per attrarre nuovi investitori e nuovi costruttori". L’obiettivo, conclude, è "tornare a produrre in Italia almenocon chi vuole investire davvero sulla storica eccellenza italiana".Stellantis ha deciso di rispondere alle accuse della presidente del Consiglio. Il gruppo ha citato alcuniin particolare. Nel 2023 in Italia ha precisato che sono stati prodotti oltre, con una crescita del 9,6% rispetto al 2022. Il gruppo ha poi sottolineato Stellantis il supporto fornito all’economia italiana: il 63% dei veicoli prodotti lo scorso anno negli stabilimenti dello Stivale sono statiall’estero contribuendo allaitaliana. Stellantis ha infine evidenziato alcunieffettuati in Italia per la creazione di nuovi siti e nuovi prodotti.