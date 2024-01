Nokia

(Teleborsa) - Nella seconda metà del 2024 i conti disono attesi in miglioramento grazie ad una politica di riduzione dei costi.E' quanto stima la società di telecomunicazioni finlandese che si attende uncompreso tra 2,3 e 2,9 miliardi di euro contro il range di 2,5-3,2 miliardi stimato in precedenza.Le attese degli analisti erano per redditività stabile rispetto all’anno precedente, a circa 2,4 miliardi di euro.