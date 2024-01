Snam, dorsale dell'idrogeno e progetti CCS nell'ambition al 2032

Snam

(Teleborsa) - All'interno del nuovo piano strategico 2023-2027 di, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, è stata fornita anche una. La società guidata da Stefano Venier intende infatti collocarsi come azienda leader nello scenario energetico globale, rendendosi protagonista del percorso verso la de-carbonizzazione e assicurando al contempo la sicurezza energetica dell'Italia.Sulla base dell'evoluzione attesa che vede una crescente necessità di trasportare non solo gas naturale, ma anche biometano, CO2 e idrogeno, l'ambition è di "essere l'nella realizzazione e gestione diper un futuro sostenibile, sicuro, digitale, connesso e inclusivo", si legge nella nota sul piano.Nel periodo 2028-2032 sono previstefino a 14,5 miliardi, che si aggiungono al totale investimenti nell'arco di piano previsti a 11,5 miliardi, arrivando ad uni, nel periodo 2023-2032.In particolare, l'obiettivo è di: mantenere l'affidabilità e la resilienza degli asset, riducendo nel contempo l'impronta di carbonio; completare gli investimenti per il rafforzamento della sicurezza e della flessibilità del sistema energetico; realizzare le opere infrastrutturali correlate allae all'espansione dei, che saranno valutati in base all'evoluzione del quadro normativo e alla disponibilità di grants a livello nazionale ed europeo.