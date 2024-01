Snam migliora guidance su utile 2023. Previsione 2027 a 1,33 miliardi

Snam

(Teleborsa) -, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan,di chiudere ilconper 2,1 miliardi di euro, di cui 1,9 miliardi in infrastruttura gas (inclusi 0,5 miliardi di euro per l'acquisizione di BW Singapore e altri investimenti in infrastrutture GNL) e 0,2 miliardi per la transizione energetica. È quanto si legge nella guidance contenuta nella nota che ha annunciato l'approvazione del nuovo piano strategico al 2027.Latariffaria 2023 è vista a 22,4 miliardi di euro, la circa 2,4 miliardi di euro, l'a circa 1,14 miliardi di euro (rispetto alla precedente stima pari almeno a 1,1 miliardi di euro) e ila 15,5 miliardi di euro.Per ilsono previsti: investimenti per 2,9 miliardi di euro (di cui 2,7 miliardi in infrastruttura gas e 0,2 miliardi per la transizione energetica), RAB tariffaria per 23,8 miliardi di euro, EBITDA Adjusted a circa 2,7 miliardi di euro, utile netto Adjusted a circa 1,18 miliardi di euro e debito netto a circa 17,6 miliardi di euro.Lasull'utile aè di circa 1,33 miliardi di euro.