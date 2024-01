Snam, Venier: hub di Ravenna sarà primo e più grande progetto CCS del Mediterraneo

Snam

(Teleborsa) - L'è sulla buona strada per diventare "" e "allo sviluppo dell'infrastruttura per il trasporto e lo stoccaggio della CO2 il nuovo piano destina circa 350 milioni di euro di investimenti (net of grants)". Lo ha affermatoamministratore delegato di, presentando il piano strategico 2023-2027 alla comunità finanziaria.A dicembre 2022 Snam ha sottoscritto un accordo conper lanciare il primo progetto di CCS in Italia che nella sua fase 1, al via nei prossimi mesi, prevede la cattura della CO2 dell'impianto Eni di Casalborsetti (Ravenna) e l'iniezione in un giacimento esaurito nel mare Adriatico. Anche grazie allo sviluppo della fase 2, aperta ai soggetti industriali emettitori, il progetto Ravenna CCS è destinato a diventare il più importante nel Mediterraneo, forte di giacimenti con unaVenier ha spiegato che il progetto è "adatto per un modello hub", oltre che un ""."Nelci sarà la faste di, con l'immissione di 25 ktons/y - ha spiegato l'AD - Nelinizierà la(4 milioni di tonnellate/anno), per supportare la decarbonizzazione delle industrie hard to abate del Nord Italia, con l'opzionalità per ricevere volumi addizionali via nave dal Mediterraneo". Dalci sarà la seconda fase industriale (fino a 16 milioni di tonnellate/anno)