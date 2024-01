Snam, Venier: lavoriamo a partnership per progetto CCS a Ravenna

Snam

Heidelberg

(Teleborsa) -, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, sta, che è destinato a diventare il più importante nell'area del Mediterraneo, forte di giacimenti con una capacità totale di 500 milioni di tonnellate. Allo sviluppo dell'infrastruttura per il trasporto e lo stoccaggio della CO2 sono destinati circa 350 milioni di euro di investimenti nell'arco nel nuovo piano . Il progetto CCS di Ravenna cercherà di lavorare con, appartenenti a industrie hard to abate."L'industria delsarà una controparte centrale in questo progetto - ha detto l'AD- A questo proposito, sarà annunciata tra pochi giorni una". Heidelberg Materials ha raccolto in Italia l'eredità di storici marchi come Italcementi e Calcestruzzi."Altri settori importanti saranno ile l'industria. Per quest'ultima, è importante ricordare che ci sono quattro grandi siti nel Nord Italia, ovvero a Ravenna, Ferrara, Mantova, Venezia", ha spiegato, rispondendo alle domande degli analisti."Un altro settore sarà quello dell', e qui abbiamo un grande player nell'area di Brescia", ha aggiunto.Inoltre, secondo Venier, "non dobbiamo poi dimenticare il settore della. Secondo l'UE, la power generaton non dovrebbe essere inserita nelle industrie che beneficiano della CCS, ma credo che dovremmo includerle".