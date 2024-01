Snam, Venier: prosegue impegno per rafforzare sicurezza energetica

Snam

(Teleborsa) - "In un contesto energetico globale che continua ad essere sfidante e volatile, investiremo 11,5 miliardi di euro nello sviluppo di un'infrastruttura in grado di gestire in modo sempre più flessibile una pluralità di molecole". Lo ha dichiaratodi, presentando il nuovo piano al 2027 della società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan., garantendo infrastrutture per forniture diversificate e sostenibili nel lungo periodo e supportando il percorso di transizione, anche attraverso progetti considerati strategici a livello europeo - ha aggiunto - Lo faremo assicurando ritorni in crescita a tutti i nostri stakeholder, con una strategia di sostenibilità ampliata, che all'impegno sul fronte delle emissioni affianca il mantenimento di altri equilibri come quello della biodiversità e della rigenerazione territoriale".L'ambition di Snam è lo sviluppo di un'infrastruttura energetica per un futuro sostenibile, attraverso, per accogliere in prospettiva volumi crescenti di molecole verdi. Il piano prevede investimenti orientati ad una maggiore flessibilità del sistema energetico attraverso l'adeguato dimensionamento di una infrastruttura pan-europea multi-molecola, modulare, flessibile e innovativa, grazie alla sensoristica e all'intelligenza artificiale.Complementare a tale direttrice, Snam prevede lo sviluppo della piattaforma di Energy Transition concentrata su, con un ruolo strategico e abilitante della sostenibilità e dell'innovazione.