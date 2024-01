Tesla, utili e ricavi sotto le attese

Tesla

(Teleborsa) - Utili e ricavi sotto le attese per. Nel quarto trimestre, la casa di Musk ha registrato profitti, escluse le voci straordinarie, in calo del 40% a 71 centesimi per azione contro i 73 centesimi attesi dagli analisti.L'è più che raddoppiato a 7,9 miliardi di dollari grazie ad un bonus fiscale eccezionale di 5,9 miliardi, ma escludendo questa voce, il risultato netto è stato pari a 2,49 miliardi di utili (71 centesimi per azione).sono sì aumentati del 3% a 25,17 miliardi, ma anche in questo caso hanno deluso le aspettative di 25,62 miliardi, evidenziando il ritmo di crescita più lento in oltre tre anni.