Come gli utenti di Internet hanno protetto i propri dati nel 2023

(Teleborsa) - Più della metà (54%) degli utenti di Internete poco più della metà (51%) ha limitato o rifiutato l'accesso alla propria posizione geografica. Inoltre,o ai contenuti sui siti di social network o sullo spazio di archiviazione online condiviso.Per quanto riguarda la protezione dei dati personali condivisi,Considerando tutti questi metodi di controllo dell’uso dei dati personali, quasi tre quarti (73%) degli utenti Internet dell’UE hanno gestito in qualche modo l’accesso ai propri dati personali online nel 2023.La percentuale di utenti Internet che hanno gestito l’accesso ai propri dati personali nel 2023 variava tra i paesi dell’UE. Le percentuali più elevate sono state osservate in Finlandia e Paesi Bassi (entrambi al 93%), seguiti dalla Repubblica Ceca (89%). Al contrario, le quote più basse sono state registrate in Romania (52%), Lettonia (55%) e Slovenia (57%).