Commissione europea autorizza e rinnova gli OGM per alimenti e mangimi animali

(Teleborsa) - Oggi laha autorizzato l'uso di une ha rinnovato l'autorizzazione di d, comeQueste autorizzazioni seguono le pche garantiscono un elevato livello di protezione della salute umana, animale e ambientale.Si basano su unada parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che ha concluso che queste colture sono sicure quanto le loro controparti convenzionali. La Commissione aveva l'obbligo giuridico di prendere una decisione su queste colture, poiché gli Stati membri non hanno raggiunto una maggioranza qualificata (a favore o contro l'autorizzazione) nel comitato permanente e nel successivo comitato di ricorso.Le decisioni della Commissione Ue non consentono la coltivazione di queste colture nell'UE, ma solo la loro importazione nell'UE da paesi terzi, esclusivamente per l'uso come alimenti e mangimi per animali.e qualsiasi prodotto ottenuto sulla base di queste colture sarà soggetto alle rigide norme dell'UE in materia di etichettatura e tracciabilità .