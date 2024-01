Marzocchi Pompe, ricavi consolidati 2023 in aumento a 49,8 milioni

Marzocchi Pompe

(Teleborsa) -ha annunciato i dati preliminari per l’esercizio 2023, che chiude conrispetto al dato 2022 (48,5 milioni); questo risultato rappresenta ilraggiunto dal Gruppo.Lo sviluppo delle vendite è stato trainato sia dal comparto(39,6 milioni, +1,6% sul 2022), che rappresenta il 79,5% delle vendite totali, che dal comparto(10,2 milioni, +6,3% sul 2022)., invariata rispetto al 2022, con una, che lo conferma quale primo mercato a livello geografico per Marzocchi Pompe.La crescita di Marzocchi Pompe nel corso del 2023 non ha impattato negativamente sullaal 31 Dicembre 2023, che invece si è, in calo del 36,1% rispetto al primo semestre 2023 (Euro 8,3 milioni) e del 32,1% rispetto al 2022 (Euro 7,8 milioni).