Poco mossa la Borsa americana

(Teleborsa) - Si conferma poco mossa la borsa di Wall Street, al traguardo di metà seduta, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 38.079 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.886 punti, sui livelli della vigilia. Poco sotto la parità il(-0,58%); pressoché invariato l'(-0,14%).A dicembre, l'inflazione PCE, la misura dell'inflazione di fondo seguita con attenzione dalla Federal Reserve, è scesa sotto il 3% per la prima volta da febbraio 2021, rafforzando le scommesse che la banca centrale potrebbe iniziare a tagliare i tassi nella prima metà di quest'anno.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,58%),(+0,51%) e(+0,43%). Il settore, con il suo -1,10%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,29%),(+1,93%),(+1,44%) e(+1,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -11,99%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,81%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,75%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,68%.Al top tra i, si posizionano(+2,76%),(+2,63%),(+2,51%) e(+2,22%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -11,99%.In apnea, che arretra del 6,06%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,20%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,19%.