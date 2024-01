Ambienta completa primo closing: raccolto circa metà del target finale di 500 milioni

(Teleborsa) -, asset manager europeo focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha annunciatocon una raccolta già pari adi euro.Ambienta Credit nasce come evoluzione naturale della strategia di Ambienta, che punta alla sostenibilità ambientale. Con il lancio di Ambienta Credit, Ambienta aggiunge quindi una terza strategia dedicata esclusivamente alle eccellenze ambientali. Ambienta Credit, infatti,, privilegiando i cosiddetti, ovvero le aziende che offrono prodotti e servizi improntati a un uso più efficiente delle risorse o alla riduzione dell’inquinamento.Oltre al, guidato da, Ambienta Credit può contare sul supporto dellae, in particolare, del, un team dedicato di ingegneri con il compito di analizzare gli impatti scientifici e di business della sostenibilità ambientale sui diversi settori e value chains.: la, che misura l’impatto ambientale positivo delle società target, e il programma, che valuta e migliora il profilo ESG delle società in portafoglio., Partner e Chief Investment Officer, e, Partner e Head of Origination, hanno commentato "la sostenibilità è una tendenza di lungo periodo, destinata a diventare sempre più determinante in futuro. Siamo entusiasti di collaborare con investitori leader a livello globale e che, come noi, riconoscono che gli investimenti in sostenibilità ambientale creano valore"., Partner e Head of Investor Relations and Strategic Partnerships, ha commentato "siamo entusiasti di avere raggiunto questo importante traguardo. Siamo onorati del sostegno e della fiducia finora accordateci dagli investitori di Ambienta, sia nuovi che già esistenti, e siamo grati di poter contare su una fortissima pipeline di investitori per completare la raccolta del fondo".