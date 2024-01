American Healthcare REIT punta a raccogliere 840 milioni di dollari in IPO

(Teleborsa) -, fondo di investimento immobiliare che gestisce un portafoglio di proprietà immobiliari sanitarie cliniche, ha annunciato il lancio della suadi 56.000.000 di azioni ordinarie. La società prevede che il prezzo sarà compreso tra 12,00 e 15,00 dollari per azione, puntando quindi aLa società prevede di concedere ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a un massimo di ulteriori 8.400.000 azioni ordinarie per coprire eventuali overallotments. Le azioni saranno quotate sulcon il simbolo "".American Healthcare REIT intende utilizzare i proventi netti percirca 703,8 milioni di dollari dell'importo dovuto nell'ambito della sua linea di credito, ipotizzando un prezzo al punto medio dell'intervallo.Al 30 settembre 2023, ildel fondo era di circa 4,6 miliardi di dollari, costituito da 298 edifici e campus sanitari integrati per anziani di proprietà e/o gestiti, che si trovano in 36 stati degli USA, nel Regno Unito e nell'Isola di Man, che rappresentano circa 18,9 milioni di piedi quadrati di superficie lorda affittabile.