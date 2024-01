ERG perfeziona acquisizione di portafoglio eolico e solare in Francia

ERG

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, hada QEnergy France, primario operatore del settore delle energie rinnovabili in Francia,, società proprietaria di un portafoglio eolico e solare da 73,2 MW in Francia.Come già comunicato, il portafoglio di impianti oggetto dell'acquisizione è composto da, per complessivi 20,4 MW di potenza, uno in avanzata fase di realizzazione di circa 28,8 MW, e dain fase di commissioning, di 24 MW. La produzione complessiva stimata è di circa 125 GWh/anno.La finalizzazione di questa operazione permette a ERG di, secondo mercato dopo l'Italia, raggiungendo 674 MW di capacità istallata nel paese, di cui circa il 20% composta da solare.