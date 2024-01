Fortegra punta a raccogliere 324 milioni di dollari in IPO

Tiptree

(Teleborsa) -, compagnia assicurativa specialty e controllata di, ha annunciato il lancio dell'(IPO) sul New York Stock Exchange (NYSE), sul quale dovrebbe sbarcare con il ticker "TFG".Fortegra dovrebbe offrire 18.000.000 di azioni ordinarie, concedendo inoltre ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 2.700.000 azioni ordinarie. Si prevede che lasarà compresa tra 15,00 e 18,00 dollari per azione, puntando a raccogliere fino a 324 milioni di dollari.La società intende utilizzare iche riceve dall'offerta per attuare la propria strategia di crescita, per il capitale circolante e per scopi aziendali generali.Fortegra Group ha tra gli azionisti, dal 2022, la società di private equity