Generalfinance e Banca Progetto, accordo per supportare liquidità PMI

Generalfinance

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, e Banca Progetto, banca digitale specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, hanno siglato unnei loro percorsi di sviluppo.L'azione congiunta di Generalfinance e Banca Progetto rappresenterà un supporto concreto alle, garantendo liquidità alle filiere produttive, fondamentale pilastro dell'economia nazionale, si legge in una nota."Siamo davvero soddisfatti di potere supportare attraverso questo accordo le imprese clienti di Banca Progetto con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia delle azioni di turnaround attraverso la nostra offerta di factoring, al centro della mission di Generalfinance", ha commentato, amministratore delegato di Generalfinance."Banca Progetto è entusiasta di collaborare con Generalfinance per offrire un solido supporto alle PMI italiane. Per Banca Progetto questo accordo è perfettamente in linea col suo obiettivo di accompagnare le imprese non solo nel loro percorso di sviluppo, con competenza e con soluzioni altamente personalizzate. Siamo fiduciosi che questa partnership contribuirà in modo significativo al processo di sviluppo delle imprese e che possa essere un importante boost per l'economia in generale", ha aggiunto, CEO di Banca Progetto.