In rosso il comparto utility in Italia (-0,83%)

(Teleborsa) - Si è mosso in territorio negativo il, che è peggiore dell'Ilha chiuso a quota 35.532 in calo dello 0,83%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 367, in prossimità della chiusura di ieri.Nel, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,52% sui valori precedenti.Performance infelice per, che chiude la giornata del 29 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,96% rispetto alla seduta precedente.Tra le medie imprese quotate sul, composto ribasso per, in flessione del 2,00% sui valori precedenti.Discesa moderata per, che chiude la giornata del 29 gennaio con una variazione percentuale negativa dell'1,15% rispetto alla seduta precedente.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,59%.Tra le azioni del, giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,85%.