Protesta dei trattori, Uggè (Fai-Conftrasporto): "Senza un confronto rischia di espandersi ad altri settori"

(Teleborsa) - Lapartita dalla Germania e dalla Francia con i blocchi dei trattori ed estesa anche ad alcune zone del nostro Paese, "potrebbe espandersi ad altri settori". È l'avvertimento lanciato dal"La mancanza di confronto e di ascolto è certamente all'origine di queste iniziative che debbono essere prevenute – spiega–. Una volta innescate, le difficoltà di gestirle si fanno ogni giorno più forti. Un rischio che non può essere sottovalutato, anche in Italia, dove, specie in alcune zone, nei confronti degli autotrasportatori si verificano vessazioni come il mancato riconoscimento dei costi della sicurezza, i ritardi nei pagamenti e gli incrementi nei costi dei noli marittimi". In tale scenario Fai-Conftrasporto lancia un appello al governo perché – sottolinea– "si metta in essere quel confronto che solo una ripresa delle consultazioni può dare"."Prendiamo atto con soddisfazione della decisione del ministro Salvini di convocare le parti per il prossimo 7 febbraio: è la strada giusta per far ripartire un dialogo che nel passato è venuto meno. Un dialogo che se non ripreso renderebbe complesso qualsiasi tentativo di gestire una protesta che potrebbe insorgere in alcune regioni – insiste il– Penso ad esempio alla Sicilia, dove sugli operatori dell'autotrasporto si scaricano anche i costi ambientali introdotti dall’Unione europea sull’armamento, costretto a riversarli sulla filiera. Agricoltori, coltivatori diretti, armatori e autotrasportatori sono le vittime di una certa politica europea imbevuta di false teorie ambientaliste che finiscono per danneggiare l’intera economia del Paese".