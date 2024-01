Racing Force, partnership pluriennale con Aston Martin

Racing Force Group

(Teleborsa) -e Aston Martin Aramco Formula One Team iniziano unain cui il famoso marchio OMP diventa il nuovo fornitore ufficiale del racewear per l'iconica scuderia britannica al via del Campionato del Mondo FIA di Formula 1., i piloti titolari Fernando Alonso e Lance Stroll, così come i piloti di riserva e collaudatori, utilizzeranno prodotti OMP fra i quali la tuta top di gamma ONE-SL, abbinata a guanti, scarpe e underwear su misura per soddisfare i loro requisiti di sicurezza, prestazioni e comfort. Anche i meccanici del team saranno equipaggiati e protetti da materiali OMP, con speciali tute ignifughe e scarpe che li aiuteranno a rendere al massimo livello durante i pit-stop.