Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 29/01/2024

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 29/01/2024 è stato pari a 2,32 miliardi di euro, in ribasso (-3,81%), rispetto ai precedenti 2,41 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,51 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,57 miliardi.Tra i 541 titoli trattati, 272 hanno chiuso in flessione, mentre 231 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 32 azioni.