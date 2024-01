Campari debole in Borsa dopo la semestrale deludente di Diageo

Campari

(Teleborsa) - Seduta debole a Piazza Affari per il titolo, società che fa parte del FTSE MIB ed è attiva nel campo delle bevande, che soffre il netto calo disulla Borsa di Londra, dopo che il colosso britannico che opera nello stesso settore haa causa del calo delle vendite nelle Americhe.L'di Diageo è sceso del 5,4% su base organica a 3,5 miliardi di dollari nei sei mesi terminati a dicembre, mentre gli analisti si aspettavano 4,1 miliardi di dollari. Inoltre, ha riportato un calo dello 0,6% nelleorganiche, mancando leggermente le stime degli analisti per le vendite stabili. L'America Latina e i Caraibi sono stati la regione con i risultati peggiori, in calo del 23%. Diageo aveva emesso un profit warning a novembre a causa dei tassi di interesse più elevati e delle cattive condizioni macroeconomiche.registra unarispetto alla vigilia e si attesta a 9,15 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 9,09 e successiva a quota 9,03. Resistenza a 9,24.