Casta Diva, Websim avvia copertura con Buy e TP a 2,4 euro

Intermonte

Casta Diva Group

(Teleborsa) - Websim Corporate Research () hasul titolo(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo. Ilè stato fissato aper azione (rispetto agli 1,39 euro di riferimento al 29 gennaio 2024), mentre ilsul titolo è "".Il broker spiega che unha rappresentato un formidabile volano di crescita per Casta Diva, consentendo alla società - definita una "multinazionale tascabile dalla spiccata vocazione acquisitiva" - di consolidare una quota di mercato prossima al 10% in entrambi i segmenti di mercato nei quali opera, Live Communication e Video Content Production, sapendo tramutare le insidie del complesso contesto pandemico in opportunità, abilmente colte.Gli analisti stimano in, rispettivamente, i. Il primo guidato dalla combinazione di crescita organica (60%) ed acquisizioni (40%), il secondo favorito da un miglior assorbimento dei costi di struttura nonché da ulteriori operazioni di razionalizzazione del perimetro societario, il terzo aiutato (anche) da una leggera riduzione d egli oneri finanziari e degli interessi di minoranza; il tutto in un contesto patrimoniale particolarmente solido che lascia spazio per"Una, relazioni consolidate con clienti di primario standing, competenze complementari con possibilità di generare opportunità di cross-selling nonché le opportunità di business offerte da settori limitrofi non ancora penetrati sono le principali ragioni sulle quali verte la nostra visione positiva sul titolo", si legge nella ricerca.