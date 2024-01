Clabo, ricavi 2023 in aumento (+7%)

Clabo

(Teleborsa) - I dati preliminari gestionali 2023 di, società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e distribuzione alimentare tradizionale, mostranoTotali Consolidati pari a 63,4 milioni in crescita del 7% rispetto all’esercizio precedente.LeConsolidate hanno raggiunto i 60,5 milioni di Euro (+17,7% rispetto al 2022) al netto dell’effetto cambio che ha inciso negativamente per 1,7 milioni.Ilconsolidato al 1° gennaio 2024 è pari a 11,6 milioni rispetto a 11,3 milioni del 1° gennaio 2023, con una marginalità media del 39,3%.Lanetta adjusted si attesta a 31,3 milioni rispetto ai 34,9 milioni del 31/12/2022 ed ai 33,1 milioni del30/09/2023.