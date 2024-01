Cofle, fatturato 2023 sale a 60,9 milioni di euro

Cofle

(Teleborsa) -, azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive, ha chiuso il 2023 con unrispetto al 2022 (53,7 milioni di Euro).La, che produce cavi e sistemi di controllo nel settore agricolo, delle macchine di movimentazione terra, dei veicoli commerciali e del settore premium dell’automotive, ha registrato una crescita del 10,5% rispetto al 2022, in controtendenza all’andamento generale del mercato macchine agricole nel 2023. Questo risultato è stato raggiunto grazie soprattutto all’introduzione di nuovi clienti e nuove linee di prodotto.La, specializzata nella produzione di parti di ricambio nel settore automotive, ha segnato volumi pari a una crescita del 20,1% rispetto al 2022, grazie a nuove strategie commerciali entrate a regime sia sui mercati dell’eurozona sia dell’est Europa.