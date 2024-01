Comer Industries, Equita avvia copertura con Buy e TP a 35 euro

Equita

Comer Industries

(Teleborsa) -hasu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, con undiper azione e una".Gli analisti scrivono che, dopo ilnel 2017, con la seconda generazione della famiglia Storchi guidata da Matteo al timone, Comer è: quotata nel 2019, nel 2021 la trasformativa acquisizione di WPG e nel 2023 altre due operazioni di ingresso nel mercato elettrico. Da allora, ha moltiplicato le vendite di 3,6x, l'EBITDA di 6x e l'utile netto adj. di 8 volte. Nonostante il calo dei volumi del mercato AG nel 2024, le sinergie di WPG consentiranno di preservare il margine EBITDA e il FCF a tre cifre.Nonostante il trasferimento a Euronext Milan lo scorso luglio, la(circa 0,1 milioni di euro al giorno). Il broker fa notare che il limitato flottante reale (11,3%) e il previsto flowback del private equity (23,9%) rappresentano "un grosso ostacolo per attirare gli investitori, penalizzando la valutazione".Nonostante i deboli volumi di mercato del 2024 AG e i risultati in calo, Equita ha avviato la copertura con un "Buy" a causa dei multipli economici, dele del valore superiore alla media dei margini, con, FCF visibile a tre cifre da utilizzare per nuovi M&A.