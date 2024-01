Emak, fatturato in calo a 567,3 milioni di euro nel 2023

Emak

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei settori dell'outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting, ha registrato unconsolidato di 567,3 milioni di euro nel, rispetto a 605,7 milioni dell'esercizio 2022, con un calo del 6,3% (12% a parità di area di consolidamento)."L'anno che si è appena chiuso ha rappresentato una sfida per il gruppo, dopo un biennio di risultati record, visto lo scenario esterno in cui tutti noi ci siamo trovati a operare - ha commentato l'- Lenon solo per la progressiva normalizzazione delle condizioni di mercato, ma anche e soprattutto in considerazione della diversificazione dei business in cui il gruppo opera e della profondità della gamma offerta in tutti i segmenti. Permangono tuttavia incertezze legate al contesto geopolitico che potrebbero influenzare i nostri mercati di riferimento".A livello di settori operativi, ilha registrato un calo del 16,2%. Ad un primo semestre in forte calo, legato principalmente agli elevati livelli di scorte presso la rete, al cambio delle priorità di spesa da parte dei consumatori finali e alla forte inflazione manifestatasi già nel corso del 2022, è seguita una seconda parte dell'anno sommariamente in linea con il pari periodo 2022. Nel quarto trimestre in particolare si è iniziato a vedere un allineamento dell'ingresso ordini e vendite su valori paragonabili al pari periodo dello scorso esercizio.Ilha chiuso l'anno con una crescita dell'1,2% (in calo dell'11,8% a parità di area). La linea agricoltura è risultata in crescita grazie al contributo dell'acquisizione Bestway. A parità di area, infatti, il fatturato sarebbe stato in calo in conseguenza del rallentamento di tutti i mercati in cui il gruppo opera, effetto che in Europa si è accentuato nella seconda parte dell'anno mentre negli Stati Uniti ha avuto il momento più critico ad inizio anno per poi progressivamente recuperare nell'ultimo semestre. La linea lavaggio è quella che ha maggiormente risentito del contesto macroeconomico, con un calo generalizzato sia dei prodotti hobbistici che di quelli professionali. I prodotti per l'industria hanno registrato vendite allineate al 2022 grazie principalmente ai prodotti per l'altissima pressione.Ilha visto un calo delle vendite del 5,5% (7,2% a parità di area). I prodotti per la cura del verde hanno visto una generale contrazione, ad eccezione del mercato americano; la linea dedicata all'agricoltura ha risentito del calo generalizzato del settore, in particolare nei mercati sudamericani; i prodotti per il lavaggio hanno registrato un calo complessivo, caratterizzato da un andamento negativo del segmento hobbistico e un recupero della linea professionale.