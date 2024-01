ErreDue si aggiudica gara Enea per fornitura di generatore di idrogeno

ErreDue

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo degli elettrolizzatori per la generazione di idrogeno pulito, si èper la fornitura di unper un importo di oltre 200.000 euro.Questa commessa va ad incrementare ilstimato per 14 milioni di euro, a cui si aggiungeranno ulteriori ordini da completarsi entro il 2024, secondo il modello di business della società che prevede una consegna media a 120 giorni, si legge in una nota."Siamo soddisfatti di comunicare questa aggiudicazione, una conferma della rilevanza strategica della collaborazione tra pubblico e privato per il raggiungimento degli obiettivi relativi alla transizione energetica del nostro paese - ha commentato l'- È un privilegio per noi poter mettere a disposizione di un partner come Enea i nostri prodotti e la nostra expertise, un'ulteriore dimostrazione del valore e dalla qualità del percorso intrapreso come azienda del settore energetico".