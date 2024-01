General Motors ottimista su 2024, prevede utile in aumento

General Motors

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'automotive, ha riportato un fatturato delpari a 43 miliardi di dollari (-0,3% rispetto allo stesso periodo del 2022), un utile netto attribuibile agli azionisti di 2,1 miliardi di dollari (+5,2%) e un EBIT rettificato di 1,8 miliardi di dollari (-53,8%).GM ha registrato un fatturato per l'di 171,8 miliardi di dollari (+9,6% rispetto al 2022), un utile netto attribuibile agli azionisti di 10,1 miliardi di dollari (+1,9%) e un EBIT rettificato di 12,4 miliardi di dollari (-14,6%).La casa automobilistica haun EBIT rettificato compreso tra i 12 e i 14 miliardi di dollari pere un utile netto attribuibile agli azionisti compreso tra i 9,8 e 11,2 miliardi di dollari."All'inizio del 2024, credo che GM siaper un anno di forti prestazioni finanziarie che si baserà su tutto ciò che abbiamo realizzato - e imparato - nel 2023", ha detto lain una lettera agli investitori."Cresce il consensus sul fatto che l'economia statunitense, il mercato del lavoro e le vendite di automobilie, in GM, prevediamo buone vendite nel settore di circa 16 milioni di unità con un mix di veicoli elettrici in continua crescita", ha aggiunto.