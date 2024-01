Gestione d’azienda, dai commercialisti un focus sul calzaturiero

(Teleborsa) - Ile la Fhanno pubblicato il documento “”. Il documento inaugura una nuova linea di ricerca che intende avvalersi del contributo di professionisti specializzati e di partnership con il mondo imprenditoriale e finanziario nell’analisi e nello studio dei cluster d’impresa, per sviluppare una serie di modelli di analisi gestionale delle imprese stesse utile ai fini della compliance sugli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell’impresa.Il primoè dedicato al, uno dei settori più tipici della manifattura distrettuale italiana e al tempo stesso uno dei settori più colpiti dai processi di riorganizzazione produttiva a livello nazionale e internazionale a seguito delle crisi economiche, alla de-globalizzazione in atto a livello planetario e alle conseguenze in termini di ristrutturazione delle catene del valore.“Riteniamo importante affrontare il tema della compliance aziendale e degli adeguati assetti – scrivono nella prefazione al documento i due consiglieri nazionali dei commercialisti delegati a compliance e modelli organizzativi delle imprese,– tenendo conto della realtà imprenditoriale italiana e, quindi, valorizzando la cultura professionale coltivata nell’ambito di specifiche filiere e cluster d’impresa. Il comparto calzaturiero – aggiungono – è stato interessato da una lunga crisi di settore che ha letteralmente spazzato via imprese e posti di lavoro per via di una delocalizzazione produttiva incontrollata spinta dalla forte concorrenza dei paesi produttori asiatici, ma anche dal calo della domanda estera da parte di paesi importanti come Germania e Russia, che hanno via via spostato la loro attenzione dalla qualità del prodotto al prezzo di vendita”.Le aziende che hanno retto alle varieche si sono succedute nel corso degli anni “hanno affrontato importanti processi di ristrutturazione e/o disfruttando, in particolare, l’innovazione di prodotto e di processo e rafforzando la loro presenza sul mercato sia interno sia internazionale. L’impressione, però, è che la crescita del settore, particolarmente concentrata sui, sia associata ad una minore attenzione verso i modelli organizzativi e, soprattutto, verso assetti amministrativi e gestionali più efficienti e in grado di supportare i processi di crescita in atto”, aggiungono i due consiglieri. Anche per questo motivo il documento presenta un’ipotesi di modello di analisi della gestione aziendale specifico per il settore calzaturiero.“In questo contesto – concludono – diventa strategico valorizzare e promuovere la figura delqualein grado di affiancare l’impresa nel processo di crescita e di sviluppo grazie alle sue conoscenze ed esperienze nell’ambito delle aree specialistiche della corporate governance e, in particolare, dellae degli adeguati assetti. Tutto ciò acquista ancora maggior valore alla luce della nuova normativa sulla crisi d’impresa, considerato che l’art. 2086, secondo comma, c.c., impone all’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e che il d.lgs. n. 231/2001 ai fini dell’esclusione dalla responsabilità prevede l’adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo da parte delle società. Per questo comparto, inoltre, la figura del commercialista sarà importante anche per sensibilizzare le aziende a porre attenzione ai fattori”.