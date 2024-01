HSBC, multa da 57 milioni di sterline per "gravi mancanze" in protezione depositi

HSBC

(Teleborsa) - Ladel Regno Unito ha multato HSBC Bank plc (HBEU) e HSBC UK Bank plc (HBUK) di 57.417.500 sterline per carenze storiche in materia di protezione dei depositanti derivanti dall'incapacità delle società, per molti anni, di implementare correttamente i requisiti previste dalle norme sulla tutela dei depositanti. Tra queste figura ladel Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Le mancanze si sono verificate per HBEU tra il 2015 e il 2022 e per HBUK tra il 2018 e il 2021.Questa sanzione a, "riflette la", si legge in una nota della Bank of England, a cui fa riferimento la PRA."Le gravi mancanze in questo caso vanno al cuore dell'obiettivo di sicurezza e solidità del PRA - ha commentato Sam Woods, Deputy Governor for Prudential Regulation e Chief Executive Officer della PRA - È fondamentale che tutte le banche rispettino pienamente i nostri requisiti in materia di preparazione alla risoluzione. L'HBEU non ha adempiuto ai suoi obblighi in questo ambito e. Questi inadempimenti hanno portato all'azione di oggi, inclusa la significativa multa".