NeaPolis Innovation: tre giorni a Napoli per il seminario dedicato all’Intelligenza Artificiale

(Teleborsa) - Dalsi terrà a Napoli ilprogettato specificatamente per neofiti. I partecipanti saranno guidati da Davide Ruggiero, Senior Advanced Research Engineer di STMicroelectronics, attraverso l’affascinante e complesso mondo dell’Intelligenza Artificiale combinando teoria e pratica.Il percorso disi svilupperà in tre giornate e si svolgerà in presenza presso la sede di Napoli di STMicroelectronics. Con sessioni teoriche, esempi pratici e live demo, le tre giornate di formazione offrono a esperti dell’industria, studenti, ricercatori universitari e ai giovani professionisti l’opportunità imperdibile di esplorare le potenzialità dell’IA 'partendo da zero' e acquisire competenze tecniche approfondite in merito al tema dell’intelligenza artificiale, un’alleata capace di offrire soluzioni innovative per affrontare le sfide della sostenibilità e una pietra miliare per la transizione verso un mondo con miliardi di dispositivi connessi, più sicuri e autonomi che incorporano l’intelligenza artificiale.