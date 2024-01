Prysmian espande impianto di cavi ottici in Australia con Telstra

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, e Telstra, compagnia australiana di telecomunicazioni, hanno annunciato un', per costruire un cavo in fibra ottica di alto livello necessario per la rete interurbana in fibra ottica di Telstra, con una tecnologia avanzata che mira a ridurre l'impatto ambientale del progetto."Questo investimento significativo in competenze, ricerca e sviluppo, e produzione australiane è il- ha detto Frederick Persson, Executive Vice President della divisione Digital Solutions di Prysmian - Insieme a Telstra, abbiamo progettato un cavo in fibra ottica leader a livello mondiale che supporterà la domanda attuale e futura di reti in fibra ad alta capacità e bassa latenza in Australia".Ilè più piccolo del 59% e più leggero del 54% rispetto al design precedente utilizzato nella rete in fibra ottica esistente di Telstra. La dimensione e il peso ridotti consentono di evitare emissioni di CO2 durante la produzione e il trasporto del cavo per una stima di circa 35,000 tonnellate per tutta la durata del progetto.Per sostenere lo sviluppo di questo grande progetto, Prysmian ha investito in tre aree chiave di produzione per, si legge in una nota.