Antares Vision, Intermonte taglia target price e conferma Outperform

Intermonte

Antares Vision

(Teleborsa) -ha tagliato aper azione (dai precedenti 4,40 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, confermando lasul titolo a "", dopo che le azioni hanno perso il 70% del loro valore negli ultimi 6 mesi.Gli analisti scrivono che - dopo una serie di delusioni, non ultima la drastica rivalutazione del business L5 di Rfxcel - il nuovo CEO deve tenere sotto controllo i costi e il capitale circolante, ottenere maggiore flessibilità dalle banche eIl broker prevede che Antares Vision potrebbe ottenere waivers sul debito, un passo necessario per evitare il rischio di quello che potrebbe essere unConsiderando i recenti sviluppi e la scarsa visibilità sul possibile esito dell'audit su Rfxcel, Intermonte hasui ricavi in media del 12%, ipotizzando uno scenario peggiore su L5 (annullando sostanzialmente qualsiasi contributo nel periodo) e una crescita più debole per le restanti attività; assume una perdita di -15 milioni di euro per L5 nell'anno fiscale 2023 rispetto alla precedente stima di un margine EBITDA di circa 40% sui ricavi di 25 milioni di euro; prevede inoltre 10 milioni di euro diper la rinegoziazione del debito e la due diligence su Rfxcel."Le recenti tendenze aziendali hanno sollevato serie preoccupazioni sulla capacità dell'azienda di raggiungere una crescita sostenuta e hanno rivelato un sistema di controllo interno altamente inefficace - si legge nella ricerca - Ciò ha comportato una contrazione dei margini e un. D'altro canto, riteniamo ancora che l'azienda sia ben posizionata e pienamente attrezzata per continuare a servire clienti importanti nei settori delle scienze della vita e dei beni di largo consumo".