Borsa, cambio del lotto minimo per Redelfi e FAE Technology

Redelfi

FAE Technology

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che, a partire2024, ildi negoziazione delle azioni, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, sarà pari a. Tutti gli ordini sulle azioni Redelfi non eseguiti al termine della seduta del 2 febbraio 2024 verranno cancellati.Inoltre, ha comunicato che, a partire2024, ildi negoziazione delle azioni, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, sarà pari a. Tutti gli ordini sulle azioni Redelfi non eseguiti al termine della seduta del 2 febbraio 2024 verranno cancellati.