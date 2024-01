Carenza infrmieri, Baldini (ENPAPI): "Nostra rete sottovalutata. Può risolvere carenza personale"

(Teleborsa) -nel nostro Paese è una vera e propria, che, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica propone di affrontare attraverso unche consenta die migliorare i servizi al cittadino, affiancando le prestazioni infermieristiche in convenzione con il SSN ai tradizionali canali di assistenza domiciliare integrata.Secondo il, tra il 2003 e il 2021, il numero di, con un gap di 60.950 unità, mentre i test di ingresso per la laurea in infermieristica hanno partecipato solo 22.957 candidati per 20.059 posti, con un rapporto domande/posti pari a 1,1.ENPAPI, come ente di previdenza, hadal punto di vista previdenziale e assistenziale", ha ricordato il, aggiungendo "è chiaro che questo non esclude la possibilità per l'ente di proporre alcune innovazioni che possono, ma cerchiamo sempre di introdurre degli elementi di novità che vadanosul territorio, in termini di infermieri liberi professionisti"."Abbiamo una rete molto diffusa - siamo- e penso che siaperché potrebbe essere sicuramente impiegata, vista peraltro la carenza che c'è di personale a livello nazionale", ha commentato Baldini, constatando che "purtroppo inon sono stati ancora eliminati, lead arrivare, lae quindi nei prossimi anni questo aspetto sarà ancora più critico per la cittadinanza tutta".