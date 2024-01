Decreto Flussi, Gamberini (Legacoop): "Rinvio click day è un problema. Risolvere problemi piattaforma"

(Teleborsa) -per la presentazione dellein Italia nell’ambito delle quote autorizzate dalaggrava la condizione di molte imprese che vogliono ricorrervi per fronteggiare la persistente. E' quanto affermato da, presidente di Legacoop, ausiando un "intervento operativo sul sistema" per l'inserimento delle domande e la soluzione di "tutti i problemi tecnici", in modo da "consentirne un efficiente funzionamento" e la possibilità di caricare le domande fino al giorno precedente al 18 marzo, "evitando chiusure anticipate"."Riteniamo inoltre opportunocon tutte le parti sociali per individuare modalità operative più snelle e rispondenti alle reali esigenze delle imprese”."Già in occasione del click day di dicembre, i nostri uffici avevano rilevatodelle domande inserite. Malfunzionamenti che hanno costretto molte nostre cooperative a procedere ad un nuovo caricamento - ha spiegato Gamberini - sia immediatamente dopo il caricamento iniziale, sia successivamente alla redistribuzione di nuove quote non ancora assegnate, avvenuto successivamente al 31 dicembre 2023”.Gamberini sottolinea che "ad oggidel Ministero relativamente al, così come non sono ancora state pubblicate in Gazzetta ufficiale le Istruzioni operative per questo nuovo caricamento”.a più riprese ha sottolineatodei flussi per consentire alle imprese di intercettare la forza lavoro straniera e pianificare l’organizzazione del lavoro al proprio interno. "È indispensabile, mettendo in campo politiche di accoglienza e di integrazione realmente in grado di sostenere le funzioni vitali del Paese,", ribadisce il Presidente, auspicando "un confronto con la Conferenza Stato Regioni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per concordare quote di lavoratori stranieri realmente rispondenti alle esigenze delle imprese".