Gruppo Volkswagen crea società dedicata a intelligenza artificiale

Volkswagen

(Teleborsa) - Il gruppo automobilistico tedescoha, una controllata che fungerà da(AI). AI Lab identificherà nuove idee di prodotto per il gruppo e le coordinerà internamente.La società è stata creata con la convinzione che i. Nuove applicazioni di infotainment e navigazione, riconoscimento vocale ad alte prestazioni, funzioni estese del veicolo e la profonda integrazione degli ecosistemi digitali nell'auto apporteranno notevoli vantaggi ai clienti, migliorando l'esperienza del prodotto."Vogliamocon l'intelligenza artificiale. Il nostro obiettivo è collegare ecosistemi digitali esterni con il veicolo, creando un'esperienza di prodotto ancora migliore - afferma il- La collaborazione con le aziende tecnologiche è per noi di fondamentale importanza. In futuro intendiamo semplificare la cooperazione in termini organizzativi e culturali".AI Lab non produrrà infatti modelli di serie, ma fungerà da incubatore per il gruppo Volkswagen. L'azienda identificherà nuove idee di prodotto legate all'intelligenza artificiale in tutto il mondo, si legge in una nota. AI Lab svilupperà quindi concetti altamente promettentiladdove se ne presenti la necessità, per produrre i primi prototipi.