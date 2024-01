Italia, 29 contratti collettivi in attesa di rinnovo. Coinvolti 6,5 milioni di dipendenti

(Teleborsa) - L'Istat ha comunicato che, alla fine di dicembre 2023, iper la parte economica riguardano il- circa 5,9 milioni - e corrispondono al 48,1% del monte retributivo complessivo.Nel corso del quarto trimestre 2023 sono stati(agenzie recapiti espressi, credito e grafiche-editoriali). Nello stesso periodo è scaduto il contratto delle aziende alimentari.a fine dicembre 2023 sonoe coinvolgono circa 6,5 milioni di dipendenti, il 52,4% dei dipendenti.Ildi rinnovo, per i lavoratori con contratto scaduto, è aumentato dai 20,5 mesi di gennaio 2023 ai 32,2 mesi di dicembre 2023.Nella media del 2023, l'è cresciuto del 3,1% rispetto all'anno precedente.L'indice mensile delle retribuzioni contrattuali orarie a dicembre 2023 registra un aumento del 5,1% rispetto a novembre e del 7,9% rispetto a dicembre 2022; in particolare, l'aumento tendenziale ha raggiunto il 4,5% per i dipendenti dell'industria, il 2,4% per quelli dei servizi privati e il 22,2% per la pubblica amministrazione.Nel dettaglio, gliriguardano la scuola (+37,0%), i ministeri (+33,0%) e i militari-difesa (+29,0%); nessun incremento per farmacie private, pubblici esercizi e alberghi e telecomunicazioni.