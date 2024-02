Autonomia differenziata, Upb: si prevedano meccanismi di monitoraggio su tutti i Lep

(Teleborsa) - L'ha sottolineato che per quel che riguarda la definizione dei Livelli essenziali di prestazioni, anche in riferimento anche al DDL sudifferenziata, appare al momento frammentaria. Nel corso di un'audizione svolta dal consigliere, membro del board di UPB, presso la Commissione parlamentare affari regionali, è stata quindi sottolineata la necessità di una stretta collaborazione tra strutture tecniche e organi politici per la determinazione di LEP e fabbisogni, che non può essere disgiunta.L'Upb ha poi evidenziato la necessità di riprendere e rilanciale il, al fine di una corretta valutazione delle perequazioni e recuperare l’efficace uso dei fondi, e l’importanza di avere indicatori affidabili per l’efficacia di intervento su realtà più carenti di servizi, che proprio per le loro arretratezze non raggiungono i criteri e gli obiettivi per accedere aiL'organismo indipendente ha poi fatto notare che nell’(federalismo asimmetrico) nuovi LEP su servizi oggi dalle norme non garantiti come uniformi sul territorio, richiederanno un incremento di spesa in Regioni con servizi carenti, e che la corsia preferenziale stabilita per ladei LEP su materie statali che potrebbero essere interessate da autonomia differenziata, rischia di rallentare la riforma del finanziamento delle regioni a statuto ordinario, che è elemento abilitante delL'Upb ha poi sottolineato che nel(federalismo simmetrico), al variare delle materie coperte dai LEP varierà sia l’ammontare deiche la loro distribuzione.Per questo l’auspicio è quello di individuare "unaunica dove si decidano i livelli di compartecipazione anziché un processo spezzettato in ogni commissione paritetica". "Lapone sfide sia per amministrazioni centrali che per le regioni, per ciascuna delle quali cambierà ruolo e perimetro di competenze/deleghe" – ha infine sottolineato l'Upb rimarcando "l’importanza di prevedere efficacisu tutti il LEP ed un sistema incisivo di correttivi".