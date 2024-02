Cina, la manifattura si conferma in fase di espansione a gennaio

(Teleborsa) - Il settore manifatturiero cinese si conferma in espansione. Nel mese di gennaio, l', si è attestato a quota 50,8 punti, rimanendo invariato rispetto alla rilevazione di dicembre.Si tratta di unche si attendevano una lieve flessione a 50,6 punti.Il dato si conferma dunque in fase di espansione, in quanto superiore ad un valore di 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e fase di espansione (valori al di sopra).