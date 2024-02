Cinven rinnova il management team. McAlpine Presidente

(Teleborsa) -, società internazionale di private equity, ha annunciato la nomina didel Gruppo, a seguito della recente raccolta record dell’Ottavo Fondo, dell’aumento significativo degli AUM, del numero di dipendenti e dell'impronta internazionale dell'azienda.della società e rimarrà membro effettivo dell’Investment Committee.presiederà ilovvero il comitato che supervisiona la creazione di valore dei Fondi nelle società in portafoglio, oltre ad avere la supervisione del portafoglio;presiederà loltre a supervisionare le attività di investimento del Gruppo;, sarà responsabile delle operazioni quotidiane dell'aziendae presiederà. Insieme definiranno la gestione strategica e lo sviluppo della società, in collaborazione con l'Executive Committee, i Partner e il più ampio team di Cinven, nell'interesse degli investitori e dei loro beneficiari. Schick e Quemada manterranno anche i loro ruoli di responsabilità a carattere regionale.L'evoluzione del leadership team e l'implementazione di questo piano di successione avvengono in concomitanza con le, l'ultimo fondo di Cinven, che(13,2 miliardi di euro). Il Fondo 8 ha già effettuato due investimenti e il team di Cinven sta portando avanti un'interessante pipeline di investimenti in diversi settori e aree geografiche."Desideriamo ringraziare Stuart per l’ammirevole leadership con la quale ha guidato la società. Grazie al suo apporto, Cinven è cresciuta in modo significativo senza compromettere la nostra cultura distintiva fondata su partnership, rispetto e impegno per l'eccellenza", hanno affermato Schick, Quemada e Rajagopalan, aggiungendo "l'evoluzione dell’asset class del private equity non è mai stata così rapida e siamo fiduciosi che la nostra nuova struttura manageriale e il nostro leadership team, che lavora al fianco dei nostri eccellenti colleghi in Europa e negli Stati Uniti, ci vedano ben posizionati per cogliere le opportunità offerte dalla crescita futura e dalle innovazioni future"."Essere alla guida di Cinven negli ultimi otto anni è stato un previlegio incredibile. In collaborazione con il nostro straordinario team, sono orgoglioso di aver supportato la nostra azienda in un periodo di crescita, innovazione e sviluppo strategico", ha aggiunto McAlpine, dicendosi "entusiasta di assumere il ruolo di Presidente" e di "collaborare con Bruno, Jorge e Supraj nella gestione quotidiana del gruppo.