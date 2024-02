Eurozona, manifattura in aumento a gennaio. Italia e Spagna trainano la risalita

(Teleborsa) - L'indice HCOB PMI manifatturiero dell'Eurozona, compilato da S&P Global, è salito a 46,6 a gennaio, in aumento rispetto ai 44,4 punti registrati nel mese di dicembre, portandosi al. L'indicatore pur essendo ancora al di sotto della soglia di non cambiamento di 50 punti, segnala un'attenuazione del calo per il terzo mese consecutivo.Tutte le componenti del PMI manifatturiero hanno esercitato un'influenza positiva a gennaio. Lae i nuovi ordini segnano i cali più contenuti dallo scorso aprile. Anche i tagli all'attività di acquisto, alle scorte e all'occupazione si sono raffreddati, mentre laè salita ai massimi di nove mesi.Le diminuzioni sia dei costi di input che dei prezzi di output hanno acquisito slancio a gennaio, nonostante l'allungamento dei tempi di consegna dei fornitori per la prima volta in un anno a seguito di disagi alle navi in transito nel Mar Rosso.Commentando i dati PMI,ha dichiarato: "Ammettiamolo, c'è una reale possibilità che la recessione durata un anno del settore manifatturiero nell'Eurozona possa estendersi fino al primo trimestre di quest'anno. Anche se il PMI è più alto rispetto alla fine dello scorso anno, non sta ancora segnalando un'espansione. Tuttavia, lasi mostra cautamente ottimista: "Per chi ha una prospettiva del bicchiere mezzo pieno, l'insieme degli indicatori PMI manifatturieri offre una dose di ottimismo".Tra i primi quattro paesi dell'Eurozona,si distinguono come quelli più incoraggianti, con i PMI in rialzo di circa 3 punti e sempre più vicini al livello cruciale di 50. Sebbene laabbia assistito a un notevole miglioramento del PMI, si mantiene ancora in territorio di contrazione, e la situazione economica dellaè rimasta disastrosa quasi quanto lo era alla fine dell'anno.