FOPE annuncia la nascita di FOPE Japan

FOPE

(Teleborsa) -, azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma, annuncia la costituzione della società FOPE Japan, con sede a Tokyo e operativa per lo sviluppo commerciale del mercato giapponese.FOPE Japan è detenuta all’80% da FOPE e al 20% da SwissPrimeBrands, partner del Gruppo che ha curato fino ad oggi la distribuzione dei prodotti FOPE in Giappone.L’ulteriore rafforzamento della presenza sui mercati esteri si inquadra nella politica perseguita in questi ultimi anni dal Gruppo di presidio commerciale diretto delle aree considerate strategiche, come nel caso del Giappone che rappresenta per FOPE un mercato emergente con potenziale di crescita importante.