IEG, Intermonte alza target price e conferma Outperform

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 4,20 euro) ilsu(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, confermando lasul titolo a "". La revisione del giudizio è arrivata dopo la società ha presentato il suo nuovo piano strategico.Gli analisti hanno aggiornato le stime perper l'attività complessiva, il CapEx di espansione di Rimini e i ricavi extra, e il CapEx di espansione più elevato a Vicenza. Nel complesso, ritengono di essere rimasti più cauti rispetto al management sulla traiettoria dei volumi, sui ricavi da attività estere e sui ricavi da progetti digitali, e la loro stima sull'EBITDA 2028 è inferiore del 9% circa agli obiettivi aziendali.Tutto ciò si traduce in un, con spinge al rialzo il target price, anche in conseguenza del più basso tasso risk-free (dallo 0,5% al 4,0%)."Laper l'anno fiscaledimostra lo slancio positivo del settore e la qualità del portafoglio di eventi della società, mentre apprezziamo l'attenzione del piano alla crescita organica e all'internazionalizzazione", si legge nella ricerca.